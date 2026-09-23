दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से रुपये लेता था टिन्नू, 74 हजार पन्नों की चार्जशीट में किस पर क्या आरोप?

जागरण संवाददाता, अयोध्या। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। 90 दिन की समयावधि बुधवार को पूरी हुई और विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

चार्जशीट 74 हजार पन्नों से अधिक की बताई जा रही है। चार बक्सा और एक गत्ते में पैक चार्जशीट लेकर पुलिस न्यायालय पहुंची।

किस पर क्या आरोप?

रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास बिना किसी औपचारिक आदेश के दानपात्रों की चाबियां थीं। मामले की जांच में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के चालक रहे टिन्नू यादव के बयान में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के नाम पर रुपये लेने और उन रुपयों से आभूषण खरीदने की बात कही गई है।

जांच में यह भी सामने आने का दावा है कि मंदिर से जुड़े संपर्कों और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वाहनों को किराये पर चलाने से उसे करीब 90 हजार रुपये प्रतिमाह तक की आय होती थी। पुलिस ने इन दावों से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य चार्जशीट में शामिल किए हैं।