राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय समेत पांच के खिलाफ FIR को लेकर कोर्ट पहुंची बार एसोसिएशन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामजन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले में बार एसोसिएशन की अर्जी पर मुकदमा दर्ज न होने से आहत अधिवक्ताओं ने अब न्यायालय की शरण ली है।

बार एसोसिएशन के महामंत्री की ओर से दी गई अर्जी में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्र, गोपाल राव, कृष्णमोहन व अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने की याचना की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी ने मामला दर्ज करते हुए 26 सितंबर को थाने से आख्या तलब कर ली है।