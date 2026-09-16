राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बैंक ने बढ़ाई सख्ती, गणना और ट्रस्ट कर्मी पहनने लगे अलग-अलग कपड़े

जागरण संवाददाता, अयोध्या। चढ़ावा चोरी की घटना उजागर होने के बाद से राम मंदिर की दानराशि की गणना प्रक्रिया निरंतर बदलावों के दौर से गुजर रही है। एसआइटी की जांच में अनियमितता सामने आने के बाद मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का तो अक्षरशः पालन होने ही लगा था, अब विशिष्ट पहचान के लिए कर्मचारियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।

बैंक की तरफ से गणना करने वाले कर्मचारी आसमानी शर्ट व काली पैंट, तो एजेंसी के कर्मी नारंगी (भगवा) रंग की शर्ट व काली पैंट पहनने लगे हैं, जबकि ट्रस्ट की तरफ से गणना में संलग्न कर्मी सफेद शर्ट व काली पैंट पहन रहे हैं। हालांकि पर्यवेक्षण कर रहे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। इन कर्मियों को निर्धारित रंग के कपड़े भारतीय स्टेट बैंक की ओर से प्रदान किए गए हैं।

जून माह में चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद जांच में यह मिला था कि दान में आने वाली नकदी की गणना के दौरान किसी एसओपी का पालन नहीं कराया जा रहा था। ट्रस्ट व बैंक के मध्य एसओपी तय किए जाने के बाद भी अनुपालन न होने पर सवाल उठे थे। उसके बाद से अब वित्तीय पारदर्शिता के लिए कई बदलाव कर दिए गए हैं। एसओपी में निर्धारित मानदंडों का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है।

कर्मचारियों की प्रवेश व निकास के समय सघन तलाशी के साथ मोबाइल व निजी सामान प्रतिबंधित किया गया है और गणना के दौरान आपसी बातचीत भी निषिद्ध की गई है। निगरानी बढ़ाने के लिए सीसी कैमरों की संख्या पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और कंट्रोल रूम का एक्सेस पुलिस टीम को भी दे दिया गया था।

ट्रस्ट ने तीन भूतपूर्व सैनिकों को गणना से जोड़कर पर्यवेक्षण भी पूर्व की अपेक्षा सुदृढ़ कर दिया है। गणना में संलग्न रहे सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी के कुछ कर्मियों के कम छोड़ने के बाद बैंक अपने नियमित कर्मियों से गणना करवा रहा है। अभी दोनों पालियों में 25 से 30 कर्मी ही सम्मिलित हो रहे हैं।