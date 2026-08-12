Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    'भगवान राम में कितनी आस्था', राम मंदिर CEO पद के इंटरव्यू में पूछे गए सवाल; पूर्व IAS और IPS भी पहुंचे

    By Prahlad Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:58 AM (IST)

    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO पद के लिए पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्र और पूर्व आईपीएस राजेश पांडेय सहित 9 आवेदकों ने मंगलवार को इंटरव्य ...और पढ़ें

    राम मंदिर के CEO पद के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे पूर्व IAS और IPS।

    राम मंदिर के CEO पद के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे पूर्व IAS और IPS।﻿

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। Ram Mandir CEO | श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए अंतिम साक्षात्कार मंगलवार से शुरू हो गया।

    अयोध्या के पूर्व डीएम व मंडलायुक्त रहे आईएएस योगेश्वर राम मिश्र व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस राजेश पांडेय इंटरव्यू देने पहुंचे।

    हर आवेदक से लगभग एक घंटे से अधिक समय तक सवाल पूछे जा रहे हैं। मंदिर व्यवस्था के संचालन सहित प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, पूर्व के अनुभव व पूर्व में तैनाती स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। सवालों के जरिए उनकी प्रभु रामलला के प्रति आस्था परखी जा रही है।

    12 अगस्त तक चलेगा इंटरव्यू

    बुधवार तक चलने वाले साक्षात्कार में आवेदन पत्रों की छंटनी के पश्चात बुलाए गए आवेदक ही सम्मिलित हो रहे हैं। चयन समिति के तीनों सदस्य समिति अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली और सदस्य डॉ. सुरेश हावड़े व सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी आवेदकों का इंटरव्यू ले रहे हैं।

    रामजन्मभूमि परिसर के यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) स्थित सभागार में संयोजित किए गए साक्षात्कार के दौरान ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन व सदस्य महांत दिनेंद्रदास भी उपस्थित है। अंतिम तिथि तक लगभग 5200 आवेदकों ने राम मंदिर का सीईओ बनने के लिए आवेदन किया था।

    ram mandir CEO

    ग्रीन हाउस में हुआ साक्षात्कार

    सूत्रों के अनुसार मंगलवार की सुबह दस बजे से ग्रीन हाउस में साक्षात्कार शुरू हुआ और आवेदक गेट नंबर पांच व 11 से प्रवेश करते रहे। चयन समिति ने आवेदकों से विभिन्न प्रकार के सवाल किए और इनके प्रशासनिक व प्रबंधकीय अनुभव की जानकारी ली गई। थोड़े-थोड़े अंतराल पर लगभग नौ आवेदकों ने पहले दिन साक्षात्कार दिया है।

    खबरें और भी

    यह इंटरव्यू बुधवार को भी आयोजित होगा। इसके लिए शेष आवेदकों को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए कुछ आवेदक सोमवार की शाम ही पहुंच गए थे, इन्हें ट्रस्ट ने रामजन्मभूमि परिसर से सटे तीर्थ क्षेत्र भवन में ठहराया गया था।

    ram mandir jhula

    6 जुलाई को सीईओ के लिए समिति का हुआ था गठन

    ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए सहमति बन जाने के पश्चात गत छह जुलाई की बैठक में तीन सदस्यीय चयन समिति गठित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद ट्रस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 13 जुलाई को आवेदन आमंत्रित किए थे। अंतिम तिथि 18 जुलाई तक लगभग 5200 आवेदकों ने आवेदन किया था।

    इसमें सरकारी सेवा से मुक्त हो चुके लोगों के साथ अलग-अलग तरह के निजी क्षेत्रों में कार्यरत रहे लोगों ने आवेदन किया था। चयन समिति ने आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करके लगभग 54 आवेदकों से प्राथमिक साक्षात्कार लिया था।

    इनमें से छंटनी के पश्चात लगभग 18 आवेदकों को अंतिम साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। अब इस साक्षात्कार के बाद समिति सबसे योग्य तीन नामों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट को सौंपेगी। इस पर दो सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्टी विचार-विमर्श करके सीईओ का चयन करेंगे।

    यह भी पढ़ें- अयोध्या राम मंदिर में संतों को मिलेगा खास तोहफा, एक साल के लिए जारी हो सकता है 'विशेष दर्शन पास'