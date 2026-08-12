अयोध्या राम मंदिर में संतों को मिलेगा खास तोहफा, एक साल के लिए जारी हो सकता है 'विशेष दर्शन पास'

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामनगरी के साधु संतों को एक वर्ष का दर्शन पास जारी कर सकता है। इसके लिए पहले चरण की मंत्रणा भी हो गई। दर्शन पास के स्वरूप, प्रवेश द्वार आदि के बारे में चर्चा हुई। आगामी धर्म समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रारूप का अध्ययन करने के बाद ही इस पर मुहर लगाई जाएगी।

धर्म समिति के सदस्यों ने अयोध्या के संतों का दर्द पहली वर्चुअल बैठक में इसमें शामिल ट्रस्टियों से साझा किया। इस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया है। दो सितंबर को आयोजित होने वाली ट्रस्ट बैठक के पहले यह निर्णय हो सकता है।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद से संतों की नाराजगी बढ़ी थी। इसे नियंत्रित करने के लिए पहले धर्म समिति में स्थानीय संतों को जगह दी गई और अब उन्हें रामलला के दर्शन की सुविधा सुलभ कराने पर विचार हो रहा है।

गत दिनों धर्म समिति की बैठक में रामलला के झूलनोत्सव का प्रारूप बनाया गया। तय किया गया कि इस बार तृतीया तिथि से पूर्णिमा तक रामलला का झूलनोत्सव चलेगा। सांस्कृतिक संध्या के लिए बाहर के साथ ही स्थानीय कलाकारों को सूचीबद्ध किया जा रहा है।