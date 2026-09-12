रामनगरी में नई रेल लाइनों के विस्तार से सुगम होगा ट्रेनों का संचालन, व्यापार और पर्यटन दोनों को मिलेगा बढ़ावा

संवाद सूत्र, अयोध्या। रामनगरी में रेल यातायात को और अधिक सुगम व तेज बनाने के लिए रेलवे प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। रेलवे ट्रैकों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के बाद अब तीन नई रेल लाइनों के विस्तार की योजना तेजी से दौड़ रही है।

इन लाइनों के पूरा होने से अयोध्या सेक्शन में ट्रेनों का संचालन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नए विस्तार कार्यों में दर्शननगर से कटरा, दर्शननगर से मसौधा तथा मसौधा से सालारपुर तक की रेल लाइनों का निर्माण शामिल है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दर्शननगर से कटरा बाइपास रेल लाइन है।

इसके बनने से गोंडा, मनकापुर और बस्ती की ओर से अयोध्या आने वाली ट्रेनों को सीधे दर्शननगर से आगे निकाला जा सकेगा। वर्तमान में इन ट्रेनों को अयोध्या में इंजन बदलना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है। नई बाइपास लाइन के कारण इंजन परिवर्तन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे समय की बचत होगी। इससे ट्रेनों की समयबद्धता भी सुधरेगी। इसके अलावा मसौधा और सालारपुर के बीच नई रेल लाइन का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य लखनऊ और सुलतानपुर के बीच सीधा व सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है।

साथ ही इन रूटों पर चलने वाली ट्रेनों के अयोध्या कैंट पर अनावश्यक ठहराव को रोकना भी है। वर्तमान व्यवस्था में सुलतानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेनों को पहले अयोध्या कैंट आना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद ट्रेन को बैक करके गंतव्य की ओर भेजा जाता है।