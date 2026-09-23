अयोध्या पॉलीटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण शुरू, AI जैसे आधुनिक विषय पढ़ेंगे विद्यार्थी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राजकीय पॉलीटेक्निक में सेंटर आफ एक्सीलेंस के भवन का निर्माण प्रारंभ हो गया है। यह विशेष ढांचे पर आकार ले रहा है। इस सेंटर में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित स्किल से लैस किया जाएगा। बाजार की मांग को देखते हुए युवा तैयार किए जाएंगे।

रोबोटिक्स व एआइ आधारित तकनीक की विशेष क्लास व प्रायोगिक कार्य सिखाएं जाएंगे। इस भवन के निर्माण का संयोजन प्रदेश सरकार व टाटा टेक्नोलाजी लिमिटेड कर रही है। इस पर 706.75 लाख रुपये खर्च होंगे। भवन तीन मंजिला होगा, इसका निर्माण मार्च 2027 तक निर्माण पूर्ण होगा।