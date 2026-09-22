यूरी के पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए राहत, ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन लेने वालों के लिए नॉमिनेशन की डेट बढ़ी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ( जेईईसीयूपी ) की आनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के नामांकन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब संबंधित छात्र-छात्राओं का आनलाइन नामांकन 23 से 27 सितंबर तक कराया जा सकेगा।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में किसी पात्र विद्यार्थी का नामांकन लंबित रहने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य या निदेशक की होगी। परिषद के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन 10 से 20 सितंबर तक पूरा कराया जाना था।