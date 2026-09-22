यूरी के पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए राहत, ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन लेने वालों के लिए नॉमिनेशन की डेट बढ़ी
प्राविधिक शिक्षा परिषद ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (जेईईसीयूपी) की ऑनलाइन काउंसलिंग से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों के नामांकन की समय सीमा बढ़ा दी है।
HighLights
इंजीनियरिंग नामांकन की ऑनलाइन समय सीमा बढ़ाई गई।
अब 23 से 27 सितंबर तक छात्र नामांकन करा सकेंगे।
संस्थान के प्रधानाचार्य नामांकन न होने पर जिम्मेदार होंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ( जेईईसीयूपी ) की आनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के नामांकन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब संबंधित छात्र-छात्राओं का आनलाइन नामांकन 23 से 27 सितंबर तक कराया जा सकेगा।
परिषद ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में किसी पात्र विद्यार्थी का नामांकन लंबित रहने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य या निदेशक की होगी। परिषद के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन 10 से 20 सितंबर तक पूरा कराया जाना था।
इसके बावजूद कुछ संस्थानों ने निर्धारित अवधि में नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं की। छात्रहित को देखते हुए नामांकन के लिए पांच दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
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परिषद के सचिव संतोष कुमार सिंह ने 206 संस्थानों को चेतावनी दी है कि किसी छात्र का नामांकन लंबित या अपूर्ण रहने की स्थिति में संबंधित प्रधानाचार्य या निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
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