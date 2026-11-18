संवाद सूत्र, रुदौली (अयोध्या)। क्षेत्र में महिलाओं को निशाना बना कर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर रौजागांव ओवरब्रिज के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नगर के पूरे मलिक मोहल्ला निवासी सद्दाम उर्फ नूरी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दो लूट की घटनाओं में वांछित था।

पुलिस के अनुसार पहली वारदात 12 फरवरी 2026 को शाम के समय ग्राम फिरोजपुर पवारान-कूढ़ासादात संपर्क मार्ग पर नहर पुलिया के पास हुई थी। यहां तीन महिलाओं से सोने की झुमकी, पाजेब, नाक का बुंदा और मटरमाला छीन ली गई थी। इसके बाद 25 फरवरी 2026 को ग्राम रहीमगंज धौरहरा में एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए उसके कान के बाले, नाक का बुंदा, मंगलसूत्र और पैरों की पायल लूट ली गई थी। दोनों घटनाओं के संबंध में कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश में जुटी थी।