'चढ़ावा चोरी के मुख्य दोषियों को बचाने के लिए फंसाईं गईं छोटी मछलियां', अयोध्या सांसद का बड़ा बयान

जागरण संवाददाता, अयोध्या। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में मुख्य दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य दोषियों तक पहुंचने के बजाय छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है।

सपा सांसद ने कहा कि पहले राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ और अब लोगों के घरों में रखा सामान उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वे जनता को क्या छोड़ेंगे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या से ही भाजपा की सरकार बनी थी और अब जनता के साथ हो रहे अन्याय का जवाब भी अयोध्या की जनता देगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या से सरकार आई थी और अब अयोध्या से ही सरकार जाएगी।