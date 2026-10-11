'जमानत भी नहीं बचा पाएंगे अखिलेश यादव', अब अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दी सपा प्रमुख को खुली चुनौती

जागरण संवाददाता, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच अयोध्या से चुनावी मुकाबला हुआ तो परिणाम एकतरफा होगा। अखिलेश यादव अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। यह चुनौती अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दी है। उन्होंने अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने का खुला आमंत्रण दिया।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 के बाद अयोध्या की तस्वीर बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अयोध्या को वैश्विक पर्यटन नगरी बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में व्यापक कार्य हुए हैं।