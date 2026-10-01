अयोध्या में मूसलाधार बारिश में कागजों पर चलता रहा फावड़ा, पोर्टल पर 1124 मजदूर हाजिर

प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। मनरेगा का नाम बदल कर वीबी जीरामजी किया गया, लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं थमा। प्रधान, पंचायत सचिव सहित अधिकारी आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास करते रहते हैं। 25 से 27 सितंबर तक प्रदेश में मूसलाधार बारिश और अर्नब चक्रवात का असर रहा। स्कूल-कॉलेज बंद थे। तीन दिन बारिश की बूंदें नहीं थमीं।

डीएम शशांक त्रिपाठी ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की थी। लेकिन वीबी-जी रामजी योजना में मजदूर काम कर रहे थे। उनकी बाकायदा हाजिरी भी नेशनल मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) पोर्टल पर दर्ज की गई। तीन दिन में 11 ब्लॉक में 1124 मजदूरों को काम पर दिखाया गया। इनके नाम पर 3.37 लाख रुपये मजदूरी का भुगतान होना था, लेकिन दैनिक जागरण की पड़ताल के बाद अब मस्टर रोल को शून्य करने की तैयारी है।

25 सितंबर को आठ ब्लॉकों में 297 मजदूरों की हाजिरी दिखाई गई। इनमें बीकापुर में आठ, हरिंग्टनगंज में 27, मसौधा में दो, मवई में 134, मिल्कीपुर में 13, रुदौली में 101, सोहावल में चार, तारुन में आठ मजदूर शामिल हैं। 26 सितंबर को बीकापुर में तीन, मवई में 21, मिल्कीपुर में चार यानी तीन ब्लॉक में 28 मजदूर काम पर दिखाए गए।

27 सितंबर को 10 ब्लॉक में 799 श्रमिक काम करते हुए पोर्टल पर दर्ज किए गए। इनमें अमानीगंज में 175, बीकापुर में एक, हरिंग्टनगंज में 62, मसौधा में आठ, मवई में 174, मिल्कीपुर में 42, पूराबाजार में 65, रुदौली में 254, सोहावल में 11 व तारुन में सात मजदूर पोर्टल पर दर्ज हैं।

खास बात यह है कि अधिकतर कार्य मिट्टी पटाई व पौधारोपण के बताए गए हैं। बारिश में मिट्टी का काम होना तो दूर, मजदूरों का घर से निकलना तक मुश्किल था। इसके बावजूद पोर्टल पर श्रमिकों की उपस्थिति तीनों दिन दर्ज की गई।

29 सितंबर को शाम चार बजे तक भी बारिश के दौरान काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी पोर्टल पर दर्ज है। उपायुक्त उपेंद्र पाठक ने बताया कि पौधारोपण के लिए मजदूर लगाए गए थे। बारिश में पौधे उलटें पलटें न, इसलिए श्रमिकों को लगाया गया था। ब्लॉक से पता कर स्पष्ट कर पाएंगे।