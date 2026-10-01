मेरठ का एंट्री प्वाइंट होगा 'हाईटेक': कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से बाईपास चौराहे तक फोर लेन होगी सड़क, सर्विस रोड भी बनेगी

दिलीप पटेल, मेरठ। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़कों को आधुनिक रूप देने की दिशा में सीएम ग्रिड योजना के तहत नगर निगम ने एक और सड़क की डिजाइन फाइनल कर दी है। कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से लेकर मेरठ बाईपास इंटरसेक्शन (दिल्ली-दून हाइवे) तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह सड़क सर्विस लेन समेत छह लेन की हो जाएगी।

इस परियोजना के पूरा होने से न केवल ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी बल्कि मेरठ का यह प्रमुख प्रवेश मार्ग एक सुंदर और आधुनिक लुक में नजर आएगा। चार लेन की मुख्य सड़क रहेगी और दोनों तरफ आबादी क्षेत्र से जुड़ी सर्विस लेन रहेगी। फुटपाथ, नई लाइटें, बैठने के लिए बेंच और हरी भरी सड़क नजर आएगी। कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी के सामने गत दिनों नगर निगम ने इसकी डिजाइन प्रस्तुत की है। बहुत जल्द इसका निर्माण शुरू होने जा रहा है।