अयोध्या-मथुरा और काशी के स्कूलों को दिवाली पर बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से अलर्ट पर प्रशासन
अयोध्या, मथुरा और काशी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है।
HighLights
अयोध्या, मथुरा, काशी के स्कूलों को धमकी भरा मेल।
दिवाली (8 नवंबर) को बम से उड़ाने की धमकी।
धमकी के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या, मथुरा और काशी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार को इन जिलों के स्कूलों को धमकी भरा मेल आया। इस मेल में लिखा था कि दिवाली यानी कि 8 नवंबर के दिन को बम से उड़ा दिया जाएगा।
इस धमकी भरे ईमेल के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।
धमकी भरे ईमेल में ये लिखा-
Kali Divali B”0mb Dhamake HonGe
Nishana Bachan - Daljit Dosanjh
Ayodhya Schoolan @1:11pm
Apne Bachay Bachao Koi Ve
Ayodhya - Varanasi - Mathura Mandir Vich na Jao 8 Nov Divali
B”0mb Dhamake honGe
Ayodhya - Varanasi - Mathura
BoleGa KHALISTAN KHALISTAN
Zindabad
Hindu-atvadi de Janam asthan
8 Nov Divali te Hun Dhamake HonGe Jo 27 Nov Tak Chalde RehanGe
Kali divali Hindu-stan Vich
Bachan Jis ne 1984 Vich Khoon da BADLA KHOON da Nara deke Sikh NasalKushi karvai
27 Nov Tak Bachan JALSA Vich B”0mb Dhamake Vich Maria JaveGe
Daljit Dosanjh Sathi ha Bachan da - Khalistan vale Daljit Nu har Show Vich B”0mb iED Dhamakian Nal Udda DyanGe
Office @3:11pm
Mandir Vich 8 Nov B”0mb
@9:11am - @11:11pm
KHALISTAN National ARMY
•Eng. Guranakh Singh
Rukan Shahwala
•Dr. Gurnirvair Singh
Khan Rajada
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