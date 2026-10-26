उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति: अयोध्या से विनय कटियार और खब्बू तिवारी समेत कई दिग्गजों को मिली जगह

जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम प्रदेश कार्यसमिति सदस्य घोषित हो गई है। प्रदेश में बतौर कार्यसमिति सदस्य जिले के लगभग सभी प्रमुख नेताओं का नाम शामिल किया गया है। सिर्फ पूर्व सांसद विनय कटियार को प्रदेश कार्यसमिति की स्थाई समिति में जगह दी गई है।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से घोषित प्रदेश कार्यसमिति की सूची में पूर्व सांसद लल्लू सिंह, पूर्व मंत्री अनिल तिवारी, पूर्व महापौर रिषिकेश उपाध्याय, पूर्व विधायक इंद्रप्रताप तिवारी खब्बू, जिला पंचायत के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष करुणाकर पांडेय व सुनील तिवारी शास्त्री शामिल हैं।