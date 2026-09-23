राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चार्जशीट दाखिल होते ही अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार, कोर्ट कक्ष के बाहर विरोध

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में चार्जशीट दाखिल किए जाने की सूचना मिलते ही बुधवार को अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया।

अधिवक्ता विशेष न्यायाधीश, न्यायालय संख्या एक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायालय कक्ष के बाहर पहुंच गए और विरोध जताने लगे। इससे न्यायालय परिसर में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले उनकी ओर से दी गई आपत्ति पर सुनवाई की जानी चाहिए।

उनका कहना है कि चढ़ावा चोरी प्रकरण में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस को पहले ही तहरीर दी जा चुकी है। ऐसे में उनकी आपत्ति पर विचार किए बिना चार्जशीट दाखिल नहीं की जानी चाहिए।