अयोध्या के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, बुलेट ट्रेन और प्रयागराज-वाराणसी एक्सप्रेसवे के लिए जगी उम्मीद

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या में बुलेट ट्रेन की संभावनाओं और प्रयागराज व वाराणसी को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित योजना से औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) के अयोध्या चैप्टर की ओर से आयोजित औद्योगिक मंथन कार्यक्रम में डीएम शशांक त्रिपाठी ने इन दोनों परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन को लेकर उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है, जबकि एक्सप्रेसवे की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बेहतर कनेक्टिविटी से रामनगरी के उद्योगों को बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार में मदद मिलेगी।

होटल पार्क इन बाय रेडिसन में आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों ने औद्योगिक विकास, आधारभूत सुविधाओं, प्रशासनिक समन्वय और अयोध्या को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर चर्चा की। डीएम ने औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं और उद्यमियों के सुझावों पर भी विचार किया।

गुणवत्ता बेहतर करने में मिलेगी मदद जीआर एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक अजय झुनझुनवाला ने फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने का मुद्दा उठाया। कहा कि गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा मिलने से उद्योगों को तकनीकी जरूरतें पूरी करने में सहूलियत होगी। उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाने और विस्तार में मदद मिलेगी।

उद्यमियों ने आनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन (ओडीआर) पोर्टल की कार्यप्रणाली की सराहना की। उनका कहना था कि इसके माध्यम से औद्योगिक समस्याएं संबंधित विभागों तक पहुंचाने और उनके समाधान की प्रक्रिया को गति मिली है। उद्यमियों ने प्रशासन और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम), उपायुक्त उद्योग सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आइआइए अयोध्या चैप्टर के चेयरमैन सुमित जायसवाल, सचिव देवेंद्र राय, अजय झुनझुनवाला, अविनाश चंद्र, वेद कृष्ण, शैलेश कटियार, अजहर अली, संजीव गोयल, आशीष अग्रवाल, उदय प्रताप सिंह और सोमिल मिश्रा सहित अन्य उद्यमियों ने भाग लिया।

विदेशी साझेदारी से वैश्विक पहचान पर जोर उद्यमियों ने अयोध्या के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ब्राजील, इजरायल और कोरिया सहित विभिन्न देशों के साथ औद्योगिक एवं तकनीकी साझेदारी विकसित करने का सुझाव दिया। इससे नई तकनीक, निवेश और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई गई।