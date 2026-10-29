अयोध्या की सड़कें-गलियां होंगी खूबसूरत, रामनगरी को ₹280.54 करोड़ से सजाने-संवारने में जुटा प्राधिकरण 

विनोद यादव, अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के बाद से देसी-विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रामनगरी बनी है। अब इसे सजाने और संवारने के लिए शासन ने खजाना खोल दिया है। अनुमित मिलने के बाद प्राधिकरण शहर की सड़कों, पार्कों, नालों व खेल मैदानों को चमकाने में जुटा है।

इन कार्यों को पूरा कराने के लिए लगभग 280 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की धनराशि से 40 परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है। इसमें से कुछ को दीपोत्सव से पहले पूरा करने को लेकर भी अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच वार्ता चल रही है।

इन कार्यों के पूरा होने के बाद शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियां लोगों को आकर्षित करेंगी। इसके अलावा प्राधिकरण ने अब तक करोड़ों रुपये की लागत से अन्य 27 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। इन परियोजनाओं पर खर्च हो रहे 280 करोंड़ 54 लाख डा. भीमराव अंबेडकर राज्य खेल संस्थान स्टेडियम मकबरा के सुंदरीकरण में चार कराेड़ 13 लाख 51 हजार, राजकीय पुस्तकालय का उच्चीकरण तीन करोड़ 23 लाख 16 हजार रुपये, अयोध्याधाम क्षेत्र की गलियों व लिंक मार्गों के निर्माण में 41 करोड़ 63 लाख 22 हजार, साकेतपुरी आवासीय योजना में मार्ग, नाली व प्रकाश में एक करोड़ 41 लाख 66 हजार, पार्कों का सुंदरीकरण दो करोड़ 88 लाख 56 हजार, पठान टोलिया से चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर प्रकाश एक करोड़ 21 लाख 95 हजार, ट्रांसपोर्ट नगर पार्क के सुंदरीकरण में एक करोड़ 27 लाख 48 हजार रुपये की लागत से कार्य कराया जा रहा है। इसी तरह करोड़ो रुपये के कई और विकास कार्य प्रगति पर है।