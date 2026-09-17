रामनगरी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को मिला ‘A’ ग्रेड, गोरखपुर एक पायदान नीचे खिसका

संवाद सूत्र, अयोध्या। जिले में स्थित राजकीय डॉ. बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल देवकाली को ‘ए ’श्रेणी प्राप्त हुई है। वहीं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पिछले वर्ष से सापेक्ष एक पायदान फिसलकर बी प्लस श्रेणी में आ गया है। गत वर्ष अयोध्या और गोरखपुर दोनों मेडिकल कॉलेज ए श्रेणी में शामिल थे, जिसमें डॉ. बृजकिशोर मेडिकल कॉलेज पिछले वर्ष की श्रेणी पर स्थापित हुआ है।

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशीष कुमार सिंह ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआइ) ने राष्ट्रीय रेटिंग के लिए देश भर के 198 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज का मूल्यांकन कराया था, जिसमें मूल्यांकन करने पहुंची टीम ने मेडिकल कॉलेज में शिक्षण से लेकर रोगियों के उपचार, दवाओं के रखरखाव से लेकर सभी बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार की थी।