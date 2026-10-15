अयोध्या में पराली जलाने पर सख्त हुआ प्रशासन, एआई, सैटेलाइट और मोबाइल सेंसिंग से होगी निगरानी

नफीस खां, रुदौली (अयोध्या)। खेतों में पराली जला कर बच निकलना अब आसान नहीं होगा। धान की कटाई के दौरान फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी और जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी की है। पराली जलने की घटनाओं का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सैटेलाइट डेटा और मोबाइल सेंसिंग जैसी तकनीकों की मदद ली जाएगी। ताकि पर्यावरण प्रदूषण रोकने के साथ फसल अवशेष का उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सके।

सैटेलाइट डेटा और मोबाइल सेंसिंग के माध्यम से आग लगने की घटनाओं का पता लगाया जा सकेगा। अभियान के माध्यम से पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के तरीके भी बताए जाएंगे। उप कृषि निदेशक कार्यालय के सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रवीण बरनवाल ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए छह मोबाइल वैन के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा।

विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाकर पराली जलाने के नुकसान और उसके उचित प्रबंधन के विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। तहसीलदार विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि धान की कटाई के दौरान खेतों में बचने वाले फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। पराली जलाने से जहां वायु प्रदूषण बढ़ता है, वहीं मिट्टी के उपयोगी सूक्ष्मजीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।