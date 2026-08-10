अयोध्या में महिला नेत्र सर्जन ने फांसी लगाकर दे दी जान,बीमारी से तंग आकर उठाया कदम

संवाद सूत्र, अयोध्या। बीमारी से तंग आकर एक महिला नेत्र सर्जन ने फांसी लगा ली। शव रविवार रात उनके सरकारी आवास में फंदे से लटकता मिला। कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आत्महत्या का कारण बीमारी बताया गया है। हालांकि पुलिस के अनुसार नोट में बीमारी की प्रकृति का जिक्र नहीं है। घटना रानोपाली स्थित ऋषभदेव नेत्र चिकित्सालय परिसर का है।

रविवार रात यहां तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. जयति पांडेय का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके आवास पर मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। बताया जा रहा कि मां का फोन नहीं उठने पर पड़ोसियों ने आवास पर जाकर देखा, जहां डॉक्टर का शव फंदे से लटका मिला।