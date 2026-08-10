बागपत में पत्नी के मायके से न आने पर भाजपा नेता के बेटे ने की आत्महत्या, दोनों के बीच हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, बागपत। पत्नी मायके से नहीं आई तो भाजपा के पूर्व नगर मंत्री डॉ. सहदेव के बेटे ने मोबाइल पर बात करते समय घर में पंखे पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दो दिन पहले उसका शांतिभंग की धारा में चालान किया था।

बागपत के मोहल्ला देशराज निवासी डॉ. सहदेव ने बताया कि उनका बेटा नीरज प्राइवेट नौकरी करता था, जिसकी शादी सात दिसंबर 2023 को हुई थी। नीरज के करीब दो वर्षीय बेटी शानवी है। पुत्रवधू करीब आठ माह की गर्भवती है।

आरोप है कि पुत्रवधू अपने मायके में रहना चाहती थी, जबकि बेटा नीरज इस पर सहमत नहीं था। इसको लेकर उन दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता था। तीन अगस्त को नीरज का अपनी पत्नी के बीच विवाद हो गया था। इसी के चलते पुत्रवधू पक्ष के लोगों ने घर पर आकर झगड़ा किया था।

शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूप पर कॉल कर बेटे को पकड़वा दिया था। पुलिस ने नीरज का शांतिभंग की धारा में चालान किया था। एसडीएम कोर्ट से बेटे को जमानत मिली थी। पुत्रवधू अपने मायके चली गई थी। नीरज ने मोबाइल पर काल करते हुए पत्नी को काफी समझाया, लेकिन उसने घर आने से मना कर दिया था।

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