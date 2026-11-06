अयोध्या दीपोत्सव 2026: दीपों के अनुष्ठान में चमक बिखेर रहीं बेटियां, इस बार ऐतिहासिक होगा उत्सव

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव के दसवें संस्करण में आधी आबादी की सहभागिता बढ़ गई है। 35 हजार स्वयंसेवकों में इस बार लगभग नौ हजार छात्राएं हैं, जो इस उत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी हैं।

गुरुवार को कुछ घाटों पर छात्रों से अधिक छात्राएं दिखीं, जो सिर पर सफेद टोपी लगाए घाट पर बैठकर चुपचाप एक-दूसरे का सहयोग करतीं हुई दीयों से घाटों को अलंकृत करती दिखीं।

कतार में कुछ गड़बड़ होता, तो वहां खड़े घाट समन्वयक झट टोंकते, इस पर बेटियां तुरंत पीछे जाकर दीपों की कतार को ठीक करतीं। फिर उसी उत्साह से आगे दीप बिछाने लगतीं।

यह क्रम घाट दर घाट चलता रहा। चौधरी चरण सिंह घाट पर दीया सज्जित करती शिखा,वैष्णवी, नैंसी, प्रियांशी, सगुन, प्रभा, सविता मिलीं। शिखा ने दीपोत्सव में प्रतिभाग करने को अपना सौभाग्य बताया। वह दो वर्षों से इसमें हिस्सा ले रही हैं। बोली, बहुत आनंद है।