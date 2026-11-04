अयोध्या दीपोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, डीएम और एसएसपी ने सड़कों पर उतर किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, अयोध्या। 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के 10वें संस्करण को लेकर सुरक्ष चक्र तैयार हो चुका है। मुख्य अतिथि उप राष्ट्रपति और अन्य विशिष्ट महानुभावों के आगमन को देखते हुए बुधवार को डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने अधिकारियों के साथ प्रमुख आयोजन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की।

एयरपोर्ट से रामजन्मभूमि मंदिर और राम की पैड़ी तक अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकाल और आयोजन संबंधी तैयारियों को परखा। सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने निरीक्षण की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से की। यहां से महोबरा बाइपास होते हुए अधिकारी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे।

मंदिर परिसर में सात नवंबर को मुख्य अतिथि और विशिष्ट महानुभावों के दर्शन-पूजन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और प्रोटोकाल की समीक्षा की गई। इसके बाद रामकथा पार्क पहुंच कर मुख्य मंच, वीवीआइपी जोन, संत समाज दीर्घा, अतिथि दीर्घा और मीडिया गैलरी का निरीक्षण किया गया। डीएम ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलाकारों की प्रस्तुतियों, अतिथियों के बैठने और प्रवेश-निकास की व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलन स्थलों, घाटों, दर्शक दीर्घाओं, बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था देखी गई। सरयू आरती स्थल, लक्ष्मण किला घाट, हेलीपैड, शोभायात्रा मार्ग और पार्किंग स्थलों पर तैनात मजिस्ट्रेटों एवं अधिकारियों से उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी ली गई। डीएम ने विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन, मंच-पंडाल की मजबूती और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।