अयोध्या दीपोत्सव के लिए तीन दिन तक प्रशासन के अधीन हुईं सभी सिटी बसें, लागू रहेंगे कड़े ट्रैफिक प्रतिबंध

संवाद सूत्र, अयोध्या। नगरीय परिवहन के लिए रामनगरी में संचालित सिटी बसों का संचालन अगले तीन दिनों तक जनसामान्य के लिए नहीं होगा। अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अयोध्या में 25 सिटी बसों का संचालन कर रहा है लेकिन प्रशासन ने सभी सिटी बसों को दीपोत्सव में उपयोग के लिए ले लिया है।

इसी के साथ ही रामनगरी में सात और आठ नवंबर को स्थानीय लोगों को आवागमन में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सात को तो भोर से ही अयोध्याधाम में रामपथ को जाने वाले सभी मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी मार्गों पर बैरियर लगा रहेगा और पुलिस तैनात रहेगी। यह प्रतिबंध आठ नवंबर को तब तक रहेगा, जब तक अयोध्या में भीड़ रहेगी।

रामनगरी के लोगों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिन सिटी बसों को नगरीय परिवहन के लिए संचालित करने के लिए अयोध्या लाया गया, उनका महत्वपूर्ण पर्वों पर संचालन बंद कर दिया जाता है। प्रतिदिन आवागमन करने वालों के साथ ही छात्रों, महिलाओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों भी यहीं हाल है।