2100 स्वदेशी ड्रोनों ने आकाश में उकेरी रामायण, अयोध्या में धरा से अंबर तक दीप शिखा ने किया स्वर्णिम श्रृंगार

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। सूर्य ढलने के साथ ही राम की पैड़ी पर कौतूहल बढ़ गया। जैसे ही शुभता का दीया प्रज्वलित हुआ, वैैसे ही उद्घोषक ने 33 हजार स्वयंसेवकों को अपने अपने घाट पर दीप प्रज्वलित करने को कहा। देखते ही देखते जय श्रीराम के उद्घाेष के बीच स्वयंसेवकों ने निर्धारित समय के भीतर दीये जला दिए।

अल्प समय ही में जलते दीयों की प्रदीप्ति से राम की पैड़ी स्वर्णिम आभा से प्रदीप्त हो गई। स्वयंसेवक भजन गाते व झूमते दिखे। जैसे जैसे दीप जले, पैड़ी का जल भी सतरंगी हो गया। रामकी पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट व विस्तारित रामकी पैड़ी के घाटों पर कतार में दीये जल उठे। सीएम के पहुंचने के साथ ही स्वयंसेवक योगी योगी के नारे लगाने लगे।

मंच पर विराजित मुख्य अतिथि उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी अलौकिक छटा को निहारते रहे। 56 घाटों पर जलते 30 लाख से अधिक दीपों की छटा विहंगम रही। दीप जलने के बाद एक साथ 2100 स्वदेशी ड्रोन शो से रामायण के प्रसंगों का हवा में मंचन हुआ, जो रोमांच व रामायण बोध से ओतप्रोत रहा।

घाट नंबर दो से छह तक लगी विशिष्ट दीवार पर लेजर शो ने समा बांधा तो ड्रोन शो में सीता हरण, लंका दहन व रावण वध जैसे प्रसंग देख भक्त विह्वल हो उठे। आसामन पर ड्रोन से रामायण के प्रसंगों का मंचन होता रहा। अंत में भगवान राम की अयोध्या वापसी के मंचन का दृश्य दिल को छूने वाला रहा। मंच पर बैठे उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आत्मीयता से प्रसंगों को देखते रहे।



ड्रोन शो में हुआ भव्य राम मंदिर व प्रभु राम का जीवंत दर्शन

राम की पैड़ी पर सज्जित हुए ड्रोन शो में वीर मुद्रा में भगवान राम के दर्शन हुए। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास की छवियों ने आकर्षण बटोरा। ड्रोन शो की मांग को देखते हुए तय हुआ कि नौ नवंबर को अयोध्यावासियों के लिए फिर से शो संयोजित किया जाएगा।