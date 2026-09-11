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अयोध्या दीपोत्सव 2026 के लिए 12 सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अविवि प्रशासन ने की तैयारी

By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
Published: Fri, 11 Sep 2026 08:06 PM (IST)

अयोध्या दीपोत्सव 2026 के लिए 12 सितंबर से स्वयंसेवकों का पंजीकरण शुरू होगा, जिसका लक्ष्य 35 हजार स्वयंसेवकों द्वारा 26 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करना है।

अयोध्या दीपोत्सव 2026 के लिए 12 सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।

अयोध्या दीपोत्सव 2026 के लिए 12 सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।

HighLights

  1. दीपोत्सव 2026 के लिए स्वयंसेवकों का पंजीकरण 12 सितंबर से।

  2. 35 हजार स्वयंसेवकों का लक्ष्य, 26 लाख से अधिक दीप जलेंगे।

  3. अवध विश्वविद्यालय तकनीक और टीम वर्क पर केंद्रित तैयारी कर रहा है।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। आगामी सात नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के लिए शनिवार 12 सितंबर से स्वयंसेवकों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा। अविवि प्रशासन ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी। कॉलेज, विद्यालय सहित अन्य संस्थाओं को भी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लॉगइन आईडी भेजी जा रही है।

नोडल अधिकारी प्रो. एसएस मिश्र ने कहा कि 35 हजार स्वयंसेवकों का डाटा बेस तैयार करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के 25 दिन पहले ही स्वयंसेवकों संबंधित सूची तैयार कर ली जाएगी। 26 लाख 17,215 दीप प्रज्वलित करने की योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ है।

शुक्रवार को विवि के कौटिल्य प्रशासनिक भवन में दीपोत्सव 2026 की तैयारी बैठक हुई। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं इंटर कॉलेज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने कहा यह वृहद आयोजन पूर्णतः ''टीम वर्क'' पर आधारित है। हर एक व्यक्ति की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि हमें इस बार तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए समयबद्ध और त्रुटिरहित योजना पर कार्य करना है। स्वयंसेवकों का ऑनलाइन डाटाबेस टाइम-फ्रेम के भीतर तैयार करना होगा। कुलपति ने सभी घाटों को सेक्टरों में विभाजित करने का निर्देश दिया।

घाटों पर पर्याप्त पेयजल, स्वच्छता के साथ डस्टबिन रखने का निर्देश दिया। स्वयंसेवकों के सुरक्षित आवागमन के लिए वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। छोटे बच्चों को स्वयंसेवक न बनाने का निर्देश दिया।

बैठक में साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. दानपति तिवारी सहित राजकरण वैदिक पाठशाला इंटर कॉलेज, साहबदीन सीताराम इंटर कॉलेज, मनोहर लाल इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहित कई विद्यालयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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