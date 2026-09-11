अयोध्या दीपोत्सव 2026 के लिए 12 सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अविवि प्रशासन ने की तैयारी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। आगामी सात नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के लिए शनिवार 12 सितंबर से स्वयंसेवकों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा। अविवि प्रशासन ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी। कॉलेज, विद्यालय सहित अन्य संस्थाओं को भी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लॉगइन आईडी भेजी जा रही है।

नोडल अधिकारी प्रो. एसएस मिश्र ने कहा कि 35 हजार स्वयंसेवकों का डाटा बेस तैयार करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के 25 दिन पहले ही स्वयंसेवकों संबंधित सूची तैयार कर ली जाएगी। 26 लाख 17,215 दीप प्रज्वलित करने की योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ है।

शुक्रवार को विवि के कौटिल्य प्रशासनिक भवन में दीपोत्सव 2026 की तैयारी बैठक हुई। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं इंटर कॉलेज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने कहा यह वृहद आयोजन पूर्णतः ''टीम वर्क'' पर आधारित है। हर एक व्यक्ति की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।