अयोध्या दीपोत्सव के 10वें संस्करण में पहली बार होगी 151 वर्ष पुरानी साहबगंज रामलीला, स्थानीय कलाकार करेंगे मंचन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी के 10वें दीपोत्सव में इस बार आस्था के साथ सांस्कृतिक विरासत का गौरव भी वैश्विक मंच पर नजर आएगा। दीपोत्सव में पहली बार अयोध्या की 151 वर्ष पुरानी साहबगंज रामलीला का मंचन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के समक्ष स्थानीय कलाकार रामकथा के प्रसंगों का सजीव मंचन करेंगे।

विदेशी रामलीलाओं की प्रस्तुतियों के बीच स्थानीय रामलीला को स्थान देने की यह पहल रामनगरी की सांस्कृतिक पहचान को नई प्रतिष्ठा देने वाली है। दैनिक जागरण ने तीन नवंबर के अंक में इस पहल को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने दो नवंबर को आए मुख्यमंत्री ने स्थानीय रामलीलाओं को भी मंच देने की अपेक्षा जताई थी। इसके बाद विभिन्न रामलीला मंडलियों की प्रस्तुतियों का अवलोकन कराया गया। इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए साहबगंज रामलीला का चयन किया गया है।

डेढ़ शताब्दी से जीवंत है रामलीला की परंपरा अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार एवं विशेष कार्याधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि रामनगरी में रामलीला की परंपरा का इतिहास काफी समृद्ध है। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में वर्षों से रामलीलाओं का मंचन होता आ रहा है। स्थानीय रामलीलाओं की प्रस्तुतियों का अवलोकन करने के बाद साहबगंज रामलीला को चुना गया है। यह अयोध्या की सबसे पुरानी रामलीला है और इस वर्ष इसका 151वां आयोजन हो रहा है।