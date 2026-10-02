अयोध्या में हरिहरपुर से कामाख्या धाम तक निकलेगी 251 मीटर चुनरी यात्रा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी होंगे शामिल
अयोध्या में 12 अक्टूबर को हरिहरपुर से कामाख्या धाम तक 251 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल होंगे।
HighLights
अयोध्या में 12 अक्टूबर को निकलेगी 251 मीटर चुनरी यात्रा।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक होंगे मुख्य अतिथि, तैयारियां तेज।
हरिहरपुर से कामाख्या धाम तक जाएगी यह भव्य यात्रा।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। यूं तो नवरात्र के नौ दिनाें तक कामाख्या धाम में आस्था का जनज्वार उमड़ता है लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आस्था का कुंभ उमड़ेगा। मां के जयकारों के बीच श्रद्धालु 251 मीटर लंबी चुनरी लेकर धाम पहुंचेंगे। हर वर्ष की भांति इस बार भी 12 अक्टूबर को भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में चुनरी यात्रा निकाली जाएगी।
सुबह 11 बजे हरिहरपुर से शुरू होने वाली यात्रा मां कामाख्या धाम पहुंचकर संपन्न होगी। यहां श्रद्धालु मां को चुनरी अर्पित करेंगे। इसके मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक होंगे। उनके संभावित आगमन को लेकर आयोजन स्थल पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
मां कामाख्या गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते विधायक ने आयोजन की रूपरेखा बताई। बताया कि चुनरी यात्रा में इस बार महिलाओं की बड़ी सहभागिता की तैयारी है। हाथों में चुनरी लेकर महिलाएं भक्ति गीत गाते हुए यात्रा में शामिल होंगी। मां के जयकारों से यात्रा मार्ग भक्तिमय होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
रुदौली व मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांवों और क्षेत्रों से लगभग 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। विधायक ने चुनरी यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया।
इस मौके पर चेयरमैन शीतला प्रसाद शुक्ल, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, निर्मल शर्मा, पूर्व ब्लाक प्रमुख कमलेश यादव, दिनेश यादव, विकास मिश्र मौजूद रहे।
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