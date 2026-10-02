अयोध्या में हरिहरपुर से कामाख्या धाम तक निकलेगी 251 मीटर चुनरी यात्रा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। यूं तो नवरात्र के नौ दिनाें तक कामाख्या धाम में आस्था का जनज्वार उमड़ता है लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आस्था का कुंभ उमड़ेगा। मां के जयकारों के बीच श्रद्धालु 251 मीटर लंबी चुनरी लेकर धाम पहुंचेंगे। हर वर्ष की भांति इस बार भी 12 अक्टूबर को भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में चुनरी यात्रा निकाली जाएगी।

सुबह 11 बजे हरिहरपुर से शुरू होने वाली यात्रा मां कामाख्या धाम पहुंचकर संपन्न होगी। यहां श्रद्धालु मां को चुनरी अर्पित करेंगे। इसके मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक होंगे। उनके संभावित आगमन को लेकर आयोजन स्थल पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।