अयोध्या दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, एक महिला की मौत-15 घायल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। बस की टक्कर से पिकअप सवार एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना लखनऊ गोरखपुर हाइवे पर बूथ नंबर चार की है। पिकअप में सवार सभी श्रद्धालु गाजीपुर जिले के बिरनो निवासी हैं, जो अयोध्या दर्शन करके वापस लौट रहे थे।

कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के वाहन को रोडवेज की बस ने पीछे से टक्कर मारी है। घायलों को मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर पहुंचाया गया, जहां महमूदपुर कुट्टिया बिरनो निवासी वृद्धा सावित्री की मौत हो गई। शेष घायलों का उपचार चल रहा है। सभी की हालात खतरे से बाहर है।