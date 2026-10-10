अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय के 100 एकड़ में स्थापित होगा सोलर प्लांट, प्रतिमाह 40 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुलपति डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया।

कुलपति ने स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कहा कि विश्वविद्यालय को शिक्षा, अनुसंधान और कृषि तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने विवि में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। उन्होंने यहां के संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करने को प्रेरित किया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की 100 एकड़ भूमि पर सोलर प्लांट स्थापित करने की योजना है। इससे प्रतिमाह 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।