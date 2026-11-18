डिजिटल डेस्‍क, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा के शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। मंगलवार रात से शुरू हुई यह पावन परिक्रमा बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जोरों पर थी। प्रभु श्रीराम की नगरी की धूल में पग रखते हुए बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं ‘राम-राम श्री राम जय जय राम’ का जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अनुमान के मुताबिक अब तक लगभग दो लाख श्रद्धालु परिक्रमा पूरी कर चुके हैं।

योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा के अनुरूप श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, एएसपी गौरव ग्रोवर और नगर आयुक्त जयेन्द्र कुमार ने सरयू घाट से लेकर लता मंगेशकर चौक तक विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से सीधे बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया।

भारी पुलिस बल के बीच ड्रोन से देखी गई व्यवस्था प्रशासन की ओर से परिक्रमा मार्ग और प्रमुख स्थलों पर निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन के माध्यम से भी पूरे मेला क्षेत्र पर निरंतर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए खोया-पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पीए सिस्टम) के जरिए लगातार दिशा-निर्देश, सुरक्षा उपायों और आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। योगी सरकार के निर्देशों के तहत पेयजल, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

अध्यात्म के पथ पर चले कमिश्नर, साढे छह घंटे में पूरी की परिक्रमा मंडलायुक्त राजेश कुमार ने लगभग 6 घंटे 30 मिनट में चौदह कोसी परिक्रमा पूर्ण की। उन्होंने सहादतगंज स्थित हनुमानगढ़ी से परिक्रमा का शुभारंभ किया और निर्धारित मार्ग से यात्रा पूरी की। परिक्रमा के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थलों पर रुककर साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से संवाद भी किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं निरंतर चुस्त-दुरुस्त रखी जाएं।

योगी सरकार ने अयोध्या की तो सूरत ही बदल दी है परिक्रमा मार्ग पर मिले कानपुर निवासी बृजमोहन ने बताया कि मैं पिछले 18 साल से हर साल अयोध्या आता हूं। इस बार सुविधाएं पहले से कहीं बेहतर हैं। पानी के टैंकर हर थोड़ी दूरी पर हैं, रोशनी अच्छी है और पुलिस वाले भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। योगी जी की सरकार ने अयोध्या को कितना बदल दिया है, यह साफ दिख रहा है। भगवान राम की कृपा से शरीर में थकान का अहसास ही नहीं हो रहा। पूरा परिवार साथ है।

तीन पीढ़ियों के साथ आई हैं सीता देवी बिहार के मुजफ्फरपुर से आई 45 वर्षीय सीता देवी ने कहा कि हम तीन पीढ़ियां यहां आए हैं। दादी, मैं और मेरी बेटी। रास्ते में जहां-जहां ठहरने की जगह बनी है, वहां लोग बड़े प्यार से पानी और लस्सी पिला रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था देखकर मन को बड़ा सुकून मिला। योगी सरकार की वजह से अयोध्या अब और भी श्रद्धालु-अनुकूल हो गई है। जब हनुमानगढ़ी से शुरू किया था तो आंखों में आंसू आ गए थे। लगता है मानो राम जी खुद साथ चल रहे हों।

जगह-जगह लग रहे भंडारे व स्वास्थ्य शिविर जगह-जगह विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने भंडारे का प्रबंध किया है, जहां श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी मेला क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का तुरंत समाधान हो सके।

श्रद्धालु कर रहे राम मंदिर और हनुमान मंदिर के दर्शन परिक्रमा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर और हनुमानगढ़ी स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। कई श्रद्धालु परिक्रमा के साथ-साथ दोनों मंदिरों के दर्शन को अपना मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं। प्रशासन ने मंदिर परिसर में भी भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन मिल रहे हैं।