मलेशिया में सुनी रामनगरी की महिमा, ऑस्ट्रेलिया से अयोध्या खिंचे चले आए शेन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी के दीपोत्सव की गूंज सात समंदर पार तक पहुंच रही है। श्रीराम मंदिर की भव्यता और दीपोत्सव की वैश्विक ख्याति विदेशी पर्यटकों को अयोध्या की ओर आकर्षित कर रही है। इसी आकर्षण में आस्ट्रेलिया निवासी शेन भी रामनगरी पहुंचे हैं।

मलेशिया में भारतीय समुदाय के बीच दीपावली की तैयारियां देखने के बाद उनके मन में अयोध्या आने की इच्छा जागी। अब राम की पैड़ी पर बैठकर दीपोत्सव की तैयारियों और जगमगाती रामनगरी को निहार रहे शेन यहां के माहौल से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या अद्भुत है। यहां सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है।

शेन भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं। अयोध्या पहुंचने से पहले वह मलेशिया में थे। वहां भारतीय समुदाय के बीच दीपावली की तैयारियां देखकर उन्हें भारतीय संस्कृति और इस पर्व की विशेषता को करीब से जानने का अवसर मिला। अयोध्या के दीपोत्सव की चर्चा सुनी तो रामनगरी देखने का मन बना लिया। शेन बताते हैं कि उन्होंने अयोध्या के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन यहां आकर जो अनुभव मिला, वह उनकी कल्पना से भी बढ़कर है।