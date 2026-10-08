अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा आज, पूर्व मंत्री पवन पांडेय के आवास पर श्रीमद्भागवत कथा सुनेंगे

जागरण संवाददाता, अयोध्या। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार काे पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन के कृष्णापुर आवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सुनने आ रहे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर सायं चार बजे पुरसाएं रामलीला मैदान में निर्मित अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा। कथा स्थल के लिए कार से रवाना होंगे। सायं 4.20 बजे कार्यक्रम स्थल पर कथा सुनने पहुंचेंगे।

उनके कार्यक्रम में वापसी के समय का उल्लेख नहीं है। पवन के आवास पर कथा का आयोजन दो अक्टूबर से चल रहा है। नौ अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ भंडारा आयोजित है।

पूर्व मंत्री के यहां कथा का आयोजन मां के निधन के उपरांत उनके पिता के गयाजी से लौटने के बाद हो रहा है। दिवंगत आत्मा की शांति व मोक्ष की कामना के लिए परिवार के लोग गयाजी जाते हैं, ऐसी मान्यता है।