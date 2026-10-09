अखिलेश ने CM योगी को दी अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती, बोले- BJP को नहीं मिल रहा सपा प्रत्याशी के टक्कर का उम्मीदवार

संवाद सूत्र, अयोध्या। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगामी चुनाव में अयोध्या विस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। साथ ही आगाह किया कि चढ़ावा चोरी के मामले में 15 दिनों के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने की घोषणा करने वालों की घोषणा तो सच नहीं साबित हो सकी, किंतु अयोध्या की जनता यह घोषणा करने वालों का पानी जरूर उतार देगी।

सपा प्रमुख प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक तेजनारायण पांडेय पवन के ग्राम कृष्णापुर स्थित पैतृक घर पर आयोजित भागवतकथा में शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पार्टी के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करते हुए कहा, पवन पांडेय को जब से अयोध्या का प्रत्याशी घोषित किया, तब से भाजपा सर्वे ही सर्वे करा रही है और उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास के वर्तमान माडल पर भी सवाल उठाए।

मन और मनोबल को बढ़ाती कथा साथ ही आश्वस्त किया कि सपा की सरकार बनने पर अयोध्या का पर्यटन नहीं, तीर्थ स्थान की गरिमा के रूप में विकास किया जाएगा। अयोध्या को विश्व स्तरीय बनाने के लिए धन की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी और अयोध्या के विकास में यहां के लोगों के भी विकास का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे पूर्व उन्होंने भागवतकथा की महिमा पर प्रकाश डाला। कहा, कथा मनोरंजन ही नहीं मनोवर्द्धन भी करती है। कथा मन और मनोबल को बढ़ाती है।