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औरैया में बड़ी वारदात, स्कूटी सवार महिला को युवक ने मारी गोली

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Mon, 31 Aug 2026 09:30 PM (IST)

औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक स्कूटी सवार महिला को गोली मार दी गई। घायल महिला ...और पढ़ें

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HighLights

  1. औरैया में स्कूटी सवार महिला को गोली मारी गई।

  2. घायल नीतेश तिवारी ने शिवम और सागर पर आरोप लगाया।

  3. महिला खतरे से बाहर, पुलिस जांच में जुटी है।

जागरण संवाददाता, औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के भियापुर गांव के पास सोमवार देर रात तकरीबन 8:30 बजे स्कूटी सवार महिला को एक युवक ने गोली मार दी। महिला अपने गांव कंचौसी जा रही थी। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने महिला को 100 शैया अस्पताल चिचौली भर्ती कराया। गोली पेट में साइड से लगी है।

एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि महिला ने अपना नाम कंचौसी निवासी नीतेश तिवारी बताया है। उम्र तकरीबन 35 वर्ष है। उन्होंने शिवम और सागर तिवारी पर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी पर महिला के भाई अभिषेक तिवारी पहुंचे थे। फिलहाल महिला को चिकित्सकों ने खतरे से बाहर बताया है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। घटनास्थल पर पुलिस टीम साक्ष्यों को जुटाने में जुटी है।