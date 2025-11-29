गोलगप्प्ले बने मुसीबत... खाते वक्त महिला का जबड़ा उतरने से अब बंद नहीं हो रहा मुंह, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, औरैया। कभी ऐसा सोचा है कि आप कुछ खा रहे हों और अचानक से आपका मुंह बंद न हो। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला औरैया में सामने आया है। एक महिला के लिए गोलगप्पे खाना मुसीबत बन गया। अब उस महिला का मुंह बंद नहीं होने से हालत गंभीर हो गई है।

थाना दिबियापुर क्षेत्र के गांव गौरी किशनपुर निवासी एक महिला शनिवार दोपहर एक चाट की ठेली पर गोलगप्पा खा रही थी। उसी समय महिला का जबड़ा उतर गया और उसका मुंह खुला रह गया। ऐसी स्थिति में महिला को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर मौजूद चिकित्सकों व फार्मासिस्ट ने महिला का जबड़ा चढ़ाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। महिला को मेडिकल कालेज चिचौली रेफर किया गया।

महिला की साथी ने पहुंचाया अस्पताल

दिबियापुर क्षेत्र के गांव गौरी किशनपुर निवासी 42 वर्षीय इंकिला पत्नी वीरेंद्र सिंह किसी काम से शनिवार को औरैया आई हुई थी। जब वह इटावा रोड स्थित सरकारी अस्पताल के समीप गोलगप्पा खा रही थी। महिला ने गोलगप्पा खाने के लिए जैसे ही मुंह खोला उसी समय उसका जबड़ा उतर गया। जबडा उतरने से महिला का मुंह खुला रह गया। महिला की साथी दूसरी महिला ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया।

डाक्टर अभी नहीं चढ़ा सके जबड़ा अस्पताल में मौजूद चिकित्सक मनोज कुमार व शत्रुघन सिंह ने महिला का जबड़ा चढ़ाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सके। डा. शत्रुघन ने बताया कि जबड़ा उतर जाने से महिला का मुंह खुला रह गया था। ज्यादा मुंह खोलने की वजह से ऐसा हो जाता है। महिला को दंत चिकित्सक के पास मेडिकल कालेज चिचौली रेफर कर दिया।

एक ऐसा ही मामला रहा था चर्चा में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो पलक्कड़ स्टेशन का बताया जा रहा है। इसमें एक यात्री का जबड़ा अपनी जगह से उतर जाता है। व न बोल पा रहा था न मुंह बंद कर पा रहा था। ऐसे में रेलवे अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी स्टेशन पर पहुंचे और एक यात्री की मदद की। दक्षिण रेलवे ने 11 अक्टूबर को जारी एक वीडियो में बताया कि इलाज के बाद यात्री तुरंत ठीक हो गया।