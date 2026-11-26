संवाद सूत्र, ऐरवाकटरा(औरैया)। थाना क्षेत्र के ऐरवा टीकुर गांव के समीप बिधूना-ऐरवाकटरा मार्ग पर गुरुवार तड़के कार और डीसीएम (मिनी ट्रक) में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष व मौजूदा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत समेत चार लोग बाल-बाल बच गए। दुर्घटना के बाद डीसीएम चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत अपने भाई जयप्रकाश, 15 वर्षीय भतीजी सोनाक्षी और जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी कार चालक देवेंद्र कुमार के साथ जनपद औरैया के थाना फफूंद क्षेत्र के गांव सल्लुपुर में एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे।

गुरुवार सुबह करीब चार बजे जैसे ही उनकी कार ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र के ऐरवा टीकुर गांव स्थित श्री बूढ़े बाबा प्राचीन शिव मंदिर के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही डीसीएम जिस पर पानी की प्लास्टिक की टँकी लोड थी से भिड़ंत हो गई।