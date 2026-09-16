औरैया में बड़ा हादसा: ब्रेक फेल होने से पलटी स्कूल बस, 6 छात्र घायल; 30 बच्चे थे सवार

जागरण संवाददाता, औरैया। बेला थाना क्षेत्र के कानपुर मार्ग पर बुधवार सुबह करीब 30 बच्चों को लेकर जा रही सौरभ एकेडमी की स्कूल बस ब्रेक न लगने से अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसा ग्राम बम्नौटी मोड़ के पास हुआ। दुर्घटना के बाद बस में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को उपचार के लिए नवजीवन अस्पताल, बेला भेजा गया। बताया गया कि हादसे में छह बच्चे घायल हुए हैं। इनमें कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ बच्चों को उनके स्वजन अपने साथ घर ले गए, जबकि अन्य बच्चों का अस्पताल में उपचार कराया गया।