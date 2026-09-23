पति-पत्नी के विवाद में यमुना में कूदने चला था युवक, औरैया पुलिस ने समय रहते बचाया
पति-पत्नी के विवाद के बाद एक युवक ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे औरैया पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
पति-पत्नी के विवाद में युवक ने यमुना में कूदने का प्रयास किया।
औरैया पुलिस ने तत्परता से युवक को आत्महत्या करने से रोका।
पुलिस ने युवक को समझाकर उसके परिवार से संपर्क स्थापित किया।
जागरण संवाददाता, औरैया। पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक युवक ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस की तत्परता से युवक को समय रहते पकड़ लिया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। पुलिस ने युवक को समझाकर शांत कराया और उसके स्वजन से संपर्क किया। घटना 22 सितंबर सोमवार रात करीब 12:10 बजे की है।
पुलिस टीम देवकली तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक अपनी बाइक वहीं छोड़कर यमुना नदी की ओर जाने लगा। पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की तो उसने आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर जाने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और यमुना नदी पुल से पहले ही उसे पकड़ लिया।
देवकली चौकी इंचार्ज संजीव चौधरी ने बताया कि युवक की पहचान 21 वर्षीय आकाश निवासी साला मंदिर कोतवाली औरैया के रूप में हुई है। पूछताछ में आकाश ने बताया कि पत्नी के साथ हुए विवाद के कारण वह यह कदम उठाने जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि आकाश का भाई भी इस तरह की हरकत कर चुका है। घरेलू कलह में 13 सितंबर की देर रात वह यमुना नदी में कूदने के लिए पहुंचा था। शेरगढ़ घाट के पास से निकल रहे लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे कूदने से बचाया था।
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