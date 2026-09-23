पति-पत्नी के विवाद में यमुना में कूदने चला था युवक, औरैया पुलिस ने समय रहते बचाया

जागरण संवाददाता, औरैया। पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक युवक ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस की तत्परता से युवक को समय रहते पकड़ लिया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। पुलिस ने युवक को समझाकर शांत कराया और उसके स्वजन से संपर्क किया। घटना 22 सितंबर सोमवार रात करीब 12:10 बजे की है।

पुलिस टीम देवकली तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक अपनी बाइक वहीं छोड़कर यमुना नदी की ओर जाने लगा। पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की तो उसने आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर जाने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और यमुना नदी पुल से पहले ही उसे पकड़ लिया।

देवकली चौकी इंचार्ज संजीव चौधरी ने बताया कि युवक की पहचान 21 वर्षीय आकाश निवासी साला मंदिर कोतवाली औरैया के रूप में हुई है। पूछताछ में आकाश ने बताया कि पत्नी के साथ हुए विवाद के कारण वह यह कदम उठाने जा रहा था।