भाभी के साथ बैठी थी पत्नी, अचानक पहुंचा पति और गोद में उठाकर छत से लगा दी छलांग; फिर...

जागरण संवाददाता, औरैया। रहमापुर गांव में कहासुनी के बाद शराब के नशे में पति ने पत्नी को गोद में उठाकर छत से नीचे छलांग लगा दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन और आसपास के लोगों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने रेफर कर दिया।

इटावा के सैफई निवासी 37 वर्षीय दीपू की करीब 14 वर्ष पहले अजीतमल के रहमापुर गांव निवासी रामलाल की पुत्री पूजा से शादी हुई थी। दोनों के दो बच्चे गोलू और अंशी हैं। बताया गया कि पूजा कुछ दिन से बच्चों के साथ अपने मायके रहमापुर आई हुई थी।