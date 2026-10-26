औरैया में कचरा प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार, 33 लाख की लागत से बना केंद्र; रोजाना पांच टन सूखे कचरे का होगा निस्तारण

जागरण संवाददाता, औरैया। कचरा निस्तारण की समस्या दूर होगी। यमुना रोड स्थित पैगंबरपुर मौजा में करीब पांच वर्षों से बंद एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर को बिजली कनेक्शन मिल गया है। नगर पालिका सेंटर की शेष कमियों को दूर करा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली तक सेंटर का संचालन शुरू करा दिया जाएगा।

करीब 33 लाख रुपये की लागत से केंद्र का निर्माण सूखे कचरे के पृथक्करण और निस्तारण के लिए कराया गया था। यहां कचरे की छंटाई के लिए अधिकांश मशीनें भी स्थापित कर दी गई थीं, लेकिन बिजली कनेक्शन न होने से मशीनों का ट्रायल नहीं हो सका। इसके चलते केंद्र का संचालन शुरू नहीं हो पाया और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावित रही। नगर पालिका के अनुसार शहर से प्रतिदिन करीब 19 टन कचरा निकलता है।