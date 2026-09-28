औरैया के अछल्दा में 73 करोड़ के बाईपास प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, जाम से मिलेगी निजात

संवाद सूत्र, औरैया। अछल्दा कस्बे के 13-बी रेलवे क्रॉसिंग पर बार-बार लगने वाले जाम से राहत की उम्मीद बढ़ गई है। करीब 73 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से 1800 मीटर लंबे बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को ठेकेदार की ओर से प्रस्तावित मार्ग पर मिट्टी के नमूने लिए गए। वहीं रविवार को रेलवे क्रासिंग पर करीब 20 मिनट तक लगे जाम में राहगीर फंसे रहे।

शनिवार को ठेकेदार की टीम ने इनायतपुर गांव के पास नहर पटरी के आसपास अलग-अलग स्थानों पर करीब 65 फीट गहरी बोरवेल कर मिट्टी के नमूने एकत्र किए। नमूनों की जांच मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी और मजबूती परखने के लिए कराई जाएगी। नमूने जांच के लिए लखनऊ की लैब भेजे जाने की बात कही गई है।

वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर तहसील स्तर से तैयार रिपोर्ट सेतु निगम को भेजी जा चुकी है। भूमि मूल्यांकन और अन्य औपचारिकताओं के बाद बैनामा प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। बाईपास के लिए भूमि की पैमाइश, चिन्हांकन और रकबा निकालने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निर्माण के लिए शटरिंग भी पहुंच चुकी है।