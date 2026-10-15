यूपी में 75 साल के रामसुगर को 30 साल की ब्लॉगर रानी से हुआ प्यार, सगाई हुई; जल्द बजेगी शहनाई
औरैया में 75 वर्षीय रामसुगर और 30 वर्षीय इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी की अनोखी प्रेम कहानी चर्चा में है। एक सप्ताह ...और पढ़ें
HighLights
75 वर्षीय रामसुगर और 30 वर्षीय ब्लॉगर रानी की प्रेम कहानी।
औरैया में एक सप्ताह पहले हुई दोनों की सगाई।
इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल होने से चर्चा में मामला।
जागरण संवाददाता, औरैया। औरैया जिले से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। दरअसल, सदर कोतवाली क्षेत्र के दयालपुर निवासी इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी और सहार के अरियारी गांव निवासी रामसुगर की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा में है।
चर्चा का मुख्य कारण है कि रामसुगर 75 साल के हैं और ब्लॉगर रानी 30 साल की हैं। इन दोनों की पूरे रीति-रिवाज से शादी करने की तैयारी चल रही। पूरे गांव में खुशी का माहौल है।
कमबख्त इश्क कुछ नहीं जानता न मानता है, सहार ब्लॉक के अरियारी गांव में रहने वाले 75 वर्षीय रामसुगर और 30 वर्षीय इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी की कहानी भी कुछ ऐसी है।
दोनों के बीच बढ़ी नजदीकियां अब शादी के रिश्ते में बदलने जा रही हैं। करीब एक सप्ताह पहले दोनों की सगाई हुई, तब क्षेत्र में इस अनोखी प्रेम कहानी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
75 साल के बुजुर्ग को 30 साल की युवती से हुआ प्यार
रामसुगर ने बताया कि रानी का पिछले दो वर्षों से उनके घर आना-जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। अब दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया है।
रामसुगर की बेटी भी यूट्यूबर
रामसुगर की पुत्री राधा भी यूट्यूबर हैं। राधा के मुताबिक, उनकी मां का करीब सात वर्ष पहले निधन हो गया था। उन्होंने बताया कि रानी उनके घर आती थीं और परिवार के साथ मिलकर वीडियो शूट भी करती थीं। इसी दौरान रामसुगर और रानी के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया।
सगाई समारोह का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड होने के बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। अब लोगों को दोनों की शादी की तारीख और समारोह का इंतजार है।
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