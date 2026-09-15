ड्यूटी से लौट रहे यूपी पुलिस के सिपाही को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीन माह पहले हुई थी पोस्टिंग; परिवार में तीन सदस्य हैं पुलिसकर्मी

जागरण संवाददाता, रामपुर। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार सिपाही को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा सोमवार रात मिलक क्षेत्र में हुआ। मिलक कोतवाली में ही तैनात सिपाही सचिन घटना के समय ड्यूटी पर थे।

वह जुलूस में ड्यूटी करके वापस थाने जा रहे थे। इस दौरान हाईवे पर किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर की सूचना पर कोतवाली पुलिस वहां पहुंची और उन्हें सीएचसी मिलक ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।