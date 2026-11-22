जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। मेला क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। घाटों से लेकर बाजार और प्रमुख मार्गों तक पुलिसकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट रखा गया है।

मेले में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सभी पुलिस चौकियों को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, जबकि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में दो टावर भी लगाए गए हैं।

मेला कोतवाली में बनाए गए कंट्रोल रूम से पुलिसकर्मी लगातार कैमरों की फुटेज पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी भीड़भाड़ वाले स्थानों और गंगा घाटों की निगरानी की जा रही है। एसपी लखन सिंह यादव के नेतृत्व और कंट्रोल रूम प्रभारी रामनिवास सिंह के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था संचालित की जा रही है।

सुरक्षा के मद्देनजर बीबीडीएस, डाग स्क्वाड समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को डूबने से बचाने के लिए गोताखोर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। घाटों पर महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।