एतिहासिक तिगरी मेला के लिए गंगा किनारे पांच किमी में बसेगा तंबुओं का शहर, मिलेगी Wi-Fi की सुविधा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा किनारे करीब पांच किलो मीटर के दायरे में तंबुओं का शहर बसाया जाएगा। पिछले साल पानी अधिक होने की वजह से गहराई वाले क्षेत्र में तंबुओं का नगर बसाया गया था लेकिन, इस बार पानी कम होने से गंगा का किनारा ही अधिक खाली हो गया है। जिसकी वजह से मेला लंबाई में अधिक रहेगा।

बहरहाल, पैटून पुल निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अभी तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है। जिसकी वजह से तिगरी व गढ़मुक्तेश्वर मेला को जोड़ने की स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है। प्रशासन द्वारा तिगरी गंगा मेला की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रत्येक विभाग ने कामों के टेंडर निकाल दिए हैं। तिगरी गंगाधाम पर जिलाधिकारी द्वारा बैठक करने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मेला का लेआउट तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस बार गंगा मेला को साफ-सफाई के साथ-साथ ग्रीन फील्ड भी बनाया जाएगा।

इसके लिए मेला परिसर में छह हजार से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। क्योंकि, गंगा का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसलिए लंबाई भी पिछले साल की अपेक्षा अबकी बार अधिक ही रहेगी। करीब पांच किलो मीटर के दायरे में प्रशासन ने मेला को बसाने की तैयारी की है।

टेंट सिटी बसाई जाएगी पिछले साल प्रशासन ने तिगरी गंगा मेला में पहला प्रयोग किया था। इलाहाबाद की तर्ज पर उसने टेंट सिटी बसाया था। इसके लिए बाकायदा टेंडर निकाला गया था। जिसका लाभ श्रद्धालुओं ने उठाया था। इस बार भी इस बार भी मेलाधाम पर टेंट सिटी बसाई जाएगी। जिसमें लोग किराए पर तंबू ले सकेंगे। इसमें ठहरने से लेकर खाने तक की व्यवस्था की जाएगी। उसको बसाने के लिए टेंडर निकाला जाएगा। प्रशासन ठेकेदार को जगह उपलब्ध कराएगा।