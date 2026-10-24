अभी से दिखने लगी तिगरी गंगा मेले की रंगत! कार्तिक पूर्णिमा पर जुटेंगे लाखों श्रद्धालु, जगह घेरने की मची होड़
गजरौला के तिगरी गंगा धाम में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले ऐतिहासिक गंगा मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। ...और पढ़ें
HighLights
गंगा किनारे शुरू होने लगी रौनक, दुकानें लगाने और ठहरने के लिए जगह तलाशने में जुटे लोग
संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा धाम में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले ऐतिहासिक गंगा मेले की तैयारियां तेज होने लगी हैं। मेले में अभी से रौनक बढ़ने लगी है। दुकानें लगाने, कारोबार शुरू करने और परिवार के साथ ठहरने के लिए लोग मेला स्थल पर पहुंचकर जगह तलाशने में जुट गए हैं। गंगा किनारे धीरे-धीरे चहल-पहल बढ़ने लगी है।
इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर करीब 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मेले की तैयारियों को लेकर भी गतिविधियां तेज होने लगी हैं।
तिगरी गंगा धाम में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल गंगा मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान दूर-दूर तक है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष धार्मिक महत्व होने के कारण श्रद्धालुओं में मेले को लेकर खास उत्साह रहता है।
लोग परिवार और रिश्तेदारों के साथ कई दिन पहले ही मेला स्थल पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। इसके चलते गंगा तट पर अस्थायी बस्तियां बसने लगती हैं।
गंगा मेले में हर साल बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें लगाई जाती हैं। इनमें खानपान, चाय-नाश्ता, खिलौने, घरेलू सामान, प्रसाद और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानें शामिल होती हैं।
मेले में कारोबार करने वाले दुकानदारों के लिए यह बड़ा अवसर होता है। इसी के चलते दुकानदार अभी से अपनी दुकानों के लिए उपयुक्त जगह तलाशने में जुट गए हैं।
लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक रहे और उनका कारोबार बेहतर तरीके से चल सके। कई लोग अपने सामान और दुकान लगाने की व्यवस्था को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- तिगरी गंगा मेला: इस बार रिकॉर्ड तोड़ बोली! 52 लाख में बिकीं दुकानें, टेंट सिटी और पार्किंग के भी ठेके तय