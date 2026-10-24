अभी से दिखने लगी तिगरी गंगा मेले की रंगत! कार्तिक पूर्णिमा पर जुटेंगे लाखों श्रद्धालु, जगह घेरने की मची होड़

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा धाम में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले ऐतिहासिक गंगा मेले की तैयारियां तेज होने लगी हैं। मेले में अभी से रौनक बढ़ने लगी है। दुकानें लगाने, कारोबार शुरू करने और परिवार के साथ ठहरने के लिए लोग मेला स्थल पर पहुंचकर जगह तलाशने में जुट गए हैं। गंगा किनारे धीरे-धीरे चहल-पहल बढ़ने लगी है।

इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर करीब 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मेले की तैयारियों को लेकर भी गतिविधियां तेज होने लगी हैं।

तिगरी गंगा धाम में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल गंगा मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान दूर-दूर तक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष धार्मिक महत्व होने के कारण श्रद्धालुओं में मेले को लेकर खास उत्साह रहता है।