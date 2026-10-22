तिगरी गंगा मेला: इस बार रिकॉर्ड तोड़ बोली! 52 लाख में बिकीं दुकानें, टेंट सिटी और पार्किंग के भी ठेके तय

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेला की तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं। कामों के ठेका निकाला जा रहा है। बुधवार को कलक्ट्रेट स्थित पेंशनर्स कक्ष में जिला पंचायत द्वारा मेला में लगने वाली छोटी-बड़ी दुकानों, खेल-तमाशों की नीलामी के लिए खुली बोली लगाई गई। इसमें 31.20 लाख में खेल तमाशे व 52 लाख रुपये में दुकानों की नीलामी छूटी।

इसके अलावा टेंट सिटी व पार्किंग की नीलामी का भी ठेका बोली के जरिए हुआ। पिछले साल से हर काम के लिए इस बार अधिक बोली लगी। नियमानुसार प्रकि्रया के बाद अब जिला पंचायत द्वारा ठेकेदार का चयन कर लिया गया है।

हर साल की तरह इस बार भी तिगरी गंगा मेला की तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। मेला स्थल के लिए जमीन के चिन्हीकरण और खाली कराने की कार्रवाई चल रही है। मेला को सजाने और संवारने के लिए 5.50 करोड़ रुपया प्रशासन को मिल चुका है जबकि, 2.50 करोड़ रुपया अभी मिलना बाकी है। हर विभाग ने मेला स्थल पर कार्यों को कराने का टेंडर निकाल दिया है। बुधवार को जिला पंचायत के जरिए कलक्ट्रेट में खुली बोली का आयोजन कर दुकानों, खेल तमाशों, पार्किंग व टेंट सिटी का ठेका किया गया। इस प्रकि्रया में डिप्टी कलेक्टर रविंद्र कुमार, एएमए राकेश कुमार यादव व अन्य अधिकारी शामिल रहे।