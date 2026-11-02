तिगरी गंगा मेले में बड़ा बदलाव: इस बार 24 सेक्टरों में बसेगी तंबुओं की नगरी, बनेंगे किसान और गंगा चौक

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मेले में किसानों की सुविधा के लिए किसान चौक और श्रद्धालुओं के लिए गंगा चौक बनाया जाएगा। वहीं, मेले के विस्तार और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेक्टरों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

पहले मेले में 22 सेक्टर बनाए जाते थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है। प्रशासन का प्रयास है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मेला स्थल पर चल रहे तैयारियों के कार्यों का जायजा लेने के लिए एमडीए अधिकारी गरिमा सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और संबंधित ठेकेदारों को सड़कों का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।